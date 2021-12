“Nei prossimi giorni potenzieremo i controlli anti-Covid nell’area metropolitana di Bari”. E’ quanto dichiarato dal colonnello Francesco De Marchis, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.

L’obiettivo, ha sottolineato ancora De Marchis, è quello di “favorire la spontanea adesione da parte dei cittadini alle misure del contenimento del Covid in un anno ancora segnato dalla diffusione della pandemia e dalla necessità di contenere la diffusione del virus” – ha detto ancora in occasione del bilancio di fine anno delle attività dei carabinieri.

Secondo il bilancio, in particolare, nel territorio barese c’è un “generalizzato senso di responsabilità” dei cittadini che sono consapevoli dell’importanza delle misure e offrono risposte soddisfacenti. Dal primo dicembre ad oggi, in merito al possesso del green pass, sono state controllate oltre 14 mila persone. Di queste (14.400 per la precisione) ne sono state sanzionate 68, mentre altre 39 sono state sanzionate perché non indossavano la mascherina. Nel corso dello stesso arco di tempo sono stati controllati anche 2.200 esercizi e attività commerciali: in 29 casi i titolari sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme Covid.

