Rocco Palese potrebbe rivestire il ruolo di assessore della Sanità in Puglia in sostituzione a Pierluigi Lopalco. A dichiararlo è stato il presidente della regione, Michele Emiliano, nel corso di un’intervista tenutasi durante il tour del Tgcom che oggi fa tappa a Bari. Nulla di certo però, al momento si tratta solo di una richiesta.

“Ho chiesto a Rocco Palese di darmi una mano in un momento un po’ complicato – ha spiegato Emiliano – qui le relazioni tra maggioranza e opposizione non sono drammatiche, nel senso che qui, al momento opportuno collaboriamo come fossimo un’unica squadra. Anche perché – ha proseguito – ho scoperto che trasformare la società civile, un accademico bravissimo e anche simpatico come Pierluigi Lopalco, in un politico non è facile. La fatica politica è molto più difficile da gestire per una persona normale” – ha specificato.

Palese, ex parlamentare e assessore di Forza Italia è dunque tra i probabili nomi pronti a rivestire il ruolo, scoperto da quando l’ex assessore Lopalco ha dato le dimissioni. “E’ una delle personalità tecniche più rilevanti della Regione – ha detto ancora Emiliano – è un nostro dipendente. Una delle persone che potrebbe svolgere questo ruolo avendo insieme esperienza politica e grande competenza tecnica. E’ certamente una delle possibilità più concrete che abbiamo, compatibilmente con la sua volontà e il suo ruolo attuale” – ha concluso.

Foto repertorio

