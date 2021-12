Il parco Rossani è quasi pronto per essere inaugurato. Lo ha ripetuto nuovamente il sindaco di Bari Antonio Decaro nel corso di una diretta Facebook effettuata in seguito alla riunione tenutasi con i residenti sulla notizia dell’eliminazione del muro perimetrale (lato corso Benedetto Croce).

“Potremmo aprirlo anche stasera . ha detto il sindaco – ma c’è il problema della piantumazione del prato. Gli agronomi del Comune ritengono sia opportuno aspettare ancora un po’ per inaugurarlo perché rischiamo di non farlo crescere più”, ha sottolineato il sindaco nel corso del tour in diretta nel corso della quale ha spiegato i dettagli della demolizione del muro.

Una dichiarazione molto simile a quella pronunciata lo scorso 10 aprile, qui l’articolo, in cui Decaro ricordava che i lavori erano ormai terminati. Ma in quel periodo erano state attivate le limitazioni comunali anti assembramento, che dal primo aprile aveva imposto lo sbarramento di tutti i parchi e giardini recintati. Sono trascorsi da allora più di otto mesi, senza una data certa per l’inaugurazione.

Il progetto da 1.700.000 euro, ideato dall’architetto Massimiliano Fuksas, ha trasformato una porzione dell’ex caserma Rossani ormai in abbandono. Attraverso la realizzazione di un parco urbano e di strutture sportive dilettantistiche in un’area di circa 30.000 mq, compresa tra le vie De Bellis, Petroni e Benedetto Croce e delimitata a sud dal blocco di tre edifici in corrispondenza della stazione centrale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.