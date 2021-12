Si reca all’hub della Fiera del Levante di Bari per effettuare la vaccinazione, ma i numeri per i turni vengono solo annunciati all’altoparlante, ma non riportati sui terminali video (in funzione). A segnalarlo sulla bacheca del sindaco un cittadino audioleso che non ha esitato a sottolineare i disagi per tutti i cittadini nelle sue stesse condizioni.

“Si tratta di una situazione incresciosa che magari si sta presentando anche in tante altre città con mega hub – ha specificato – i numeri per i turni vengono solo annunciati all’altoparlante mentre i terminali video, disponibili, non li riportano. Ho fatto presente a chi di dovere il problema per noi audiolesi ricevendo però solo spallucce”. Adesso la speranza del cittadino è rivolta nei confronti del sindaco affinché si trovi presto una soluzione per evitare che altri cittadini nelle sue stesse condizioni vivano lo stesso disagio. “Le cose devono cambiare” – ha concluso il cittadino.

