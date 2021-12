Incidente sulla tangenziale direzione nord all’altezza di Palese. Una lunga fila di auto ha bloccato la statale 16. Non è chiara la dinamica dell’incidente e non è noto se ci siano feriti. Sul posto è arrivato un carro attrezzi per rimuovere i mezzi coinvolti e la polizia sta regolando il traffico bloccato a partire da Fesca – San Girolamo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.