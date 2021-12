Nella tarda serata di ieri, a Palese, gli agenti della volante di zona sono intervenuti per una segnalazione di lite tra ex conviventi; sul posto è stato identificato l’uomo, un barese 33enne, che aveva più volte arrecato disturbo suonando insistentemente al citofono, alla porta di casa e proferendo ripetute minacce di morte nei confronti della ex compagna, 31enne. I poliziotti hanno ricevuto la denuncia della vittima e deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce e maltrattamenti in famiglia.

