Scontro tra auto e moto questo pomeriggio sull’estramurale Capruzzi. Il motociclista è stato trasportato in codice giallo al Policlinico. L’impatto è avvenuto all’altezza del sottopasso della stazione di Bari Centrale. Al momento rimane interdetto il tratto di via Capruzzi compreso tra via Giulio Petroni e Benedetto Croce. La polizia locale invita a seguire percorso alternativo.

