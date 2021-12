Stop alla musica dal vivo, vietato l’asporto di bevande in vetro, anche nei distributori automatici. È alla firma del sindaco l’ordinanza con cui si indicano i divieti previsti per le giornate del 23, 24, 30 e 31 dicembre, al fine di limitare tutte le condizioni che possano incidere negativamente sulla sicurezza dei cittadini presenti e/o residenti sul territorio.

Pertanto si è ritenuto indispensabile rafforzare l’impianto normativo già esistente in materia, vietando dalle ore 12 alle ore 24 del giorno 23, 24 e 30 dicembre 2021 e dalle ore 12 del giorno 31 dicembre 2021 alle ore 5 del giorno 1 gennaio 2022, in tutto il territorio comunale, la diffusione di musica ‘dal vivo’ e ‘non dal vivo’ all’esterno, compresi gli spazi antistanti – dehors inclusi -, degli esercizi pubblici e delle attività commerciali in genere anche mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore.

È vietata la somministrazione per asporto, di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop), nonché lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non formalmente già autorizzata.

È vietato inoltre, abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche; appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo; compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

