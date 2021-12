Non si è fermato al posto di blocco in piazza Moro e ha proseguito la corsa nonostante un poliziotto, nel tentativo di fermarlo, sia caduto a terra. E’ successo poco fa nella piazza della stazione. Il poliziotto è stato soccorso dai colleghi. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un’ auto sarebbe stato fermato da un gruppo di agenti in servizio. I cani antidroga in loro ausilio, avrebbero segnalato qualcosa nell’auto. Ma non è stato possibile proseguire nei controlli perché il conducente ha tirato dritto. I poliziotti sono al lavoro per rintracciarlo.

