Ultima partita dell’anno per il Bari che ospita il Potenza nella prima partita del girone di ritorno. Il match del San Nicola mette in scena la prima rivincita per gli uomini di Michele Mignani, all’andata finì 1-1.

Ventesima giornata del girone C di Serie C, che sorride al Bari vittorioso contro i lucani per 2-0. La partita, complessa per i primi 45 minuti, vede comunque i giocatori di mister Mignani sovrastare gli avversari.

Nonostante l’uomo in meno, i biancorossi dimostrano di meritare la testa della classifica, mettendo in campo una prestazione superlativa e riuscendo a portare a casa anche l’ultima partita dell’anno, difronte a 6488 spettatori.

I primi dieci minuti di gioco trascorrono senza particolari acuti, il Potenza pressa e difende bene mentre il Bari cerca gli spazi giusti per colpire. Il primo squillo dei galletti arriva al 18′ con Manuel Scavone che con il destro costringe il portiere alla super parata.

Al 25′ ancora Bari con Ruben Botta (migliore in campo) che lascia partire una fucilata dai 25 metri che fa la barba al palo. Il primo tempo continua con i biancorossi che cercano il gol del vantaggio, sfiorato nuovamente al 44′ con D’Errico che, dopo un taglio da sinistra a destra, incrocia con il destro ma il pallone, anche in questo caso, sfiora il palo.

Secondo tempo che prosegue con i padroni di casa in avanti ed il Potenza costretto a difendersi faticosamente. Al 60′ però finisce la partita di Scavone che rimedia il secondo giallo, questa volta per simulazione.

Il Bari nonostante l’inferiorità numerica non si scoraggia e continua a spingere alla ricerca del vantaggio. Al 64′ gli sforzi dei biancorossi vengono premiati: Cheddira viene falciato in area procurandosi un calcio di rigore, prontamente trasformato dal solito Antenucci che firma la sua decima marcatura stagionale.

Gli uomini di Mignani non sembrano avere un uomo in meno e continuano a far male alla difesa avversaria. al 70′ ancora Bari, ancora Botta che con il mancino manda fuori di un soffio.

Al 75′ la partita cambia nuovamente, D’Errico entra in area e viene messo giù dall’estremo difensore avversario. Secondo penalty che Antenucci lascia proprio a D’Errico (rimandando il suo 200esimo gol in carriera) che ripaga la fiducia e fa 2-0.

Da qui in poi il Bari gestisce il doppio vantaggio e la partita non cambia più la propria fisionomia. I biancorossi vincono e salgono a quota 44 punti a +7 dal Monopoli (vittorioso per 2-0 sul campo del Catania). (Foto SSC bari)

