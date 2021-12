Bari si prepara al Capodanno in piazza. Nessuna festa e nessun “concertone”, ma obbligo di green pass, posti a sedere contingentati e prenotati e, infine, obbligo di mascherina. Tutta l’area, in particolare, sarà interdetta, ad eccezione di chi avrà prenotato il proprio posto. Nello specifico, le persone che avranno prenotato il proprio posto avranno accesso alla zona dello spettacolo, mentre tutte le altre no.

Sarà infatti effettuato il conteggio delle persone lontano dagli spazi della piazza e la strada sarà chiusa a partire da piazza IV novembre sino a via Marchese di Montrone. Nei prossimi giorni saranno decisi i dettagli con la questura in merito all’ingresso che molto probabilmente sarà all’altezza di via Sparano. Intnato, nella giornata di oggi sono stati montati gli spalti che ospiteranno gli spettatori. In particolare saranno 2500 le persone che potranno assistere allo spettacolo trasmesso anche in diretta tv su Canale 5.

Per le prenotazioni bisognerà attendere ancora qualche giorno, molto probabilmente dal 25 dicembre in poi. Intanto, già a partire dal 20 dicembre, sono scattati i divieti di sosta e transito per la preparazione del palco e per la messa in sicurezza degli spazi in piazza Libertà. Obiettivo, permettere lo svolgimento dello spettacolo senza accantonare le norme anti Covid che prevedono, tra le altre cose, il distanziamento sociale.

Sarà un Capodanno sicuramente diverso da quello dell’anno scorso, in cui l’intero Paese era in zona rossa, ma non privo di allerta. Ad annunciarlo lo stesso sindaco Antonio Decaro che ha voluto sottolineare più volte che non si tratta di una “festa” ma di uno spettacolo, invitando i cittadini a rispettare le norme di sicurezza anti Covid soprattutto in un contesto come quello delle festività.

