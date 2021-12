Non solo green pass, nel Consiglio regionale si potrà entrare solo dopo un tampone negativo effettuato massimo 24 ore prima. E’ quanto disposto dall’Ufficio di Presidenza, coordinato dalla presidente Loredana Capone nella giornata di oggi.

Il prossimo 23 e 24 dicembre, giornata in cui il Consiglio Regionale discuterà e voterà il Bilancio di previsione 2022 e quello pluriennale, chi parteciperà dovrà pertanto effettuare un tampone antigenico.

La decisione arriva per via dell’aumento dei contagi Covid-19 che vede la Puglia protagonista, seppur in maniera lieve e con una pressione ospedaliera nettamente differente rispetto a quella dell’anno scorso, di quella che è di fatto la quarta ondata.

