Il lavoro di smontaggio è già iniziato. Lo spettacolo televisivo organizzato da Canale 5 in collaborazione con le radio Mediaset e Radio Norba, previsto per la sera del 31 dicembre 2021 a Bari, sarà trasmesso dal palco del Teatro Petruzzelli di Bari.

“Pur non rientrando tra gli eventi soggetti alle nuove restrizioni per le modalità operative con cui si sarebbe svolto lo spettacolo – dichiara il sindaco Antonio Decaro -, ho condiviso con gli organizzatori l’opportunità di trasferire la messa in onda del grande show di Canale 5 sul palco del più importante teatro di Bari”.

Per la partecipazione della cittadinanza all’evento saranno previste le medesime modalità già comunicate, come da ultime disposizioni del Ministero della Salute.

