Durante le festività, come ogni anno, l’associazione InConTra a Bari garantisce i servizi essenziali per chi vive in povertà o solitudine. Senza dimora, indigenti, comunità etniche, famiglie indigenti.

Ecco gli appuntamenti: dal 24 dicembre i volontari baresi organizzeranno la cena in piazza Balenzano (ore 20.30) mentre dalle ore 19 alle olle ore 21 sarà attivo il camper dell’associazione con l’unità di strada per distribuire di kit sanitari, kit igiene intima, coperte, cena a sacco e per la donazione dei regali (scatole di Natale) da parte della cittadinanza. I volontari saranno vestiti da Babbo Natale

Il 25 dicembre è prevista un’altra cena in piazza Balenzano alle 20.30. Il 26 dicembre alle ore 20.30 ci sarà la distribuzione cena sempre in piazza Balenzano mentre dalle ore 19 alle ore 21 l’unità di strada sarà impegnata per le strade della città. Sono previsti circa 100 kit al giorno per l’unità di strada ed altrettanti pasti serali.

InConTra sarà impegnata dalle ore 17 alle ore 21 con il cenone di Capodanno, 31 dicembre, dedicato ai senza dimora, ma in una forma speciale, a causa delle restrizioni COVID, ovvero per strada, in via Sparano, primo isolato di piazza Umberto dove verrà dispensata una cena a sacco, saranno donati dei regali in una atmosfera natalizia.

Il primo gennaio dalle ore 10 alle ore 13 ci sarà il pranzo degli abbracci sempre nello stesso luogo con un pranzo take away che si svolgerà nelle stesse modalità della sera prima.

Il 6 Gennaio inoltre ci sarà la festa della befana per i bambini delle famiglie assistite dalla associazione.

