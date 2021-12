Incubo posti auto nell’Umbertino. File di divieti di sosta per traslochi e cantieri in numerose strade in prossimità del Petruzzelli.

Residenti esasperati: “Qui è diventato il parcheggio dei clienti dei negozi del centro – ci raccontano – perché costa di meno. Per noi è un incubo. Non solo non troviamo posto con i pochi stalli a disposizione, poi ci sono tutti questi traslochi e cantieri avviati in contemporanea che fanno saltare decine e decine di posti. Siamo disperati”.

