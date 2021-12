Questa mattina l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone ha consegnato, a nome dell’amministrazione comunale, due targhe di encomio ad Antonia e Tonio Tedone, titolari della macelleria di carne equina in viale Japigia, e a Renato Lazazzera, titolare della merceria “Moda intima” in via don Luigi Sturzo. Si tratta di due attività commerciali storiche della città che rappresentano, da oltre 50 anni, dei veri e propri punti di riferimento per cittadini e clienti nei quartieri Japigia e Carrassi.

“Con gli uffici della ripartizione – dichiara Carla Palone – stiamo lavorando per favorire, attraverso una serie di azioni, gli esercizi commerciali e i negozi che tradizionalmente costituiscono una risorsa preziosa per la nostra città, testimoniandone la vocazione commerciale che da sempre la contraddistingue. Per questo stiamo valutando la possibilità di istituire un albo dei negozi e delle attività commerciali storiche della città di Bari”.