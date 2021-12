Sta per chiudersi un 2021 molto particolare per il mondo della finanza. L’economia continua la sua forte crescita, ma il sentiment sui mercati è condizionato da un insieme di fattori che stanno frenando gli entusiasmi degli investitori. L’inflazione che viaggia ad una velocità che non si vedeva da tantissimi anni, la comparsa della variante Omicron, l’attesa per le mosse delle banche centrali e le tensioni geopolitiche sono le variabili più importanti in questo periodo.

È comunque arrivato il momento di concentrarsi sulle scelte relative agli investimenti online più interessanti da fare nel 2022. Ovviamente le scelte di ognuno sono legate a quello che è il proprio profilo da investitore, caratterizzato da un preciso livello di rischio ed a determinati obiettivi in termini di durata e di rendimento, però gli esperti sono già in grado di indicare quali sono i mercati e gli asset da seguire con maggiore attenzione durante il nuovo anno che sta per cominciare.

La situazione attuale sui mercati finanziari

In un contesto complicato come quello attuale, per riuscire a capire come e dove investire è necessario essere adeguatamente preparati e costantemente aggiornati. A questo proposito è possibile affidarsi a portali specializzati come, ad esempio, il sito Mercati24.com dove trovare le recensioni delle piattaforme migliori, guide e numerosi approfondimenti sul forex, sulle criptovalute e sulla Borsa. Chi intende fare investimenti online nel 2022, come detto, deve tenere sotto controllo diversi fattori.

Tra tutti, l’inflazione al momento sembra essere quello con il peso maggiore. La BCE continua a parlare di un fenomeno temporaneo, anche se ha ammesso che durerà più del previsto, mentre negli Stati Uniti la Fed ha già dichiarato la non transitorietà della fiammata dei prezzi e pare essere pronta ad intervenire. Ad ogni modo, la presenza di un’inflazione così alta si dovrebbe far sentire in modo particolare sul mercato obbligazionario.

Settori e asset su cui puntare nel 2022

Diverso, almeno in parte, il discorso per quanto riguarda il mercato azionario, che arriva da un lungo periodo positivo. Considerando il fatto che negli Stati Uniti la crescita è in uno stadio più avanzato e quindi più vicino al rallentamento ed alla stabilizzazione, gli esperti consigliano di puntare sull’azionariato europeo e giapponese. Per quanto riguarda i Paesi emergenti, che nel 2021 hanno un po’ deluso le attese, c’è ancora ottimismo in ottica di lungo periodo: occhio a Cina, Russia e Brasile.

Ovviamente ci sono dei settori che hanno delle prospettive di crescita più interessanti rispetto agli altri. Ancora una volta tra i comparti da monitorare bisogna inserire quello farmaceutico e sanitario: la comparsa della variante Omicron ha riportato l’attenzione su questo campo, destinato a rimanere sotto i riflettori ancora a lungo. Da seguire anche il settore tech ed in particolare la robotica applicata e la sicurezza informatica.

Puntare sul settore del lusso è spesso una buona idea: è un mercato elitario che difficilmente conosce crisi. Molti investitori hanno già messo nel mirino i titoli legati alla green transition ed alle fonti rinnovabili; finalmente sono stati presi dei provvedimenti seri (anche se qualcuno li ritiene ancora troppo poco decisi) e la transizione verde non sembra più solo un miraggio. E attenzione alle materie prime! La quotazione del petrolio dovrebbe salire ancora, per poi rallentare e scendere in modo graduale nel corso del 2022.

Come sfruttare la volatilità con gli investimenti online

Grazie al trading online è possibile accedere ad un’ampia gamma di mercati e negoziare diversi asset: azioni , indici, criptovalute, ETF, forex e così via. Le piattaforme dei broker regolamentati consentono di effettuare gli investimenti online in piena sicurezza.

Con i CFD, ovvero strumenti finanziari derivati che hanno come sottostante un determinato asset, si può sfruttare al massimo la volatilità che contraddistinguerà i mercati nei prossimi mesi, visto che è possibile investire sia al rialzo che al ribasso.

