E’ morto di infarto Raffaele Sebastiani, chirurgo del policlinico di Bari di 61 anni. Il medico – sposato e padre di due figlie – aveva lavorato dalle 8 alle 14, aveva staccato ed era tornato reperibile di notte. Tornato a casa, ha avuto un malore – probabilmente un infarto – ed è morto poco dopo.

Lo ricordano in tanti sui social:

Mancherà a tutti noi.

Ci mancheranno i suoi sorrisi, le sue battute, i cioccolatini a fine turno e le diete che iniziavano il lunedì e terminavano il martedì. Ci mancherà il suo saper lavorare in équipe. Grande uomo, grande medico.

Una persona umile buona con tutti sempre pronta ad aiutare un grande Dottore . condoglianze alla sua famiglia.

Sono stato paziente solo una volta del dottor Sabastiani, o meglio, di quell’uomo simpatico che mi ha assistito durante il mio intervento e per tre lunghi giorni di ricovero in ospedale, sempre con il sorriso, sempre pronto a darti conforto senza farti pesare il fatto di essere in ospedale, sempre disponibile, anche, solo per una stupida chiacchierata. Di medici bravi ce ne sono tanti, ma come il dottor Sebastiani sono rari!

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.