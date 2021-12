Saranno venti gli artisti che si alterneranno sul palco allestito in piazza Libertà a Bari la sera della Vigilia del Capodanno. Lo spettacolo, aperto a 2500 spettatori prenotati, sarà trasmesso in diretta su Canale 5. Si comincerà alle 21 fino alle 2 del mattino. A condurre la serata Federica Panicucci e Al Bano con la partecipazione di Pio e Amedeo. Venti gli artisti attesi sul palco.

“Come noto – si legge nella delibera approvata dalla giunta – la realizzazione in loco di eventi di tale portata rappresenta una proficua opportunità di visibilità del nostro territorio cittadino, attraverso anche i mass media, producendo in particolar modo un effetto positivo in vista della proficua ripresa del turismo di massa e dell’economia locale”. Il Comune ha stanziato per l’evento 114mila euro.

