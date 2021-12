Come nel resto d’Italia anche a Bari è scattata la corsa al tampone di Natale. Una scelta da parte di tantissimi cittadini per partecipare al cenone della Vigilia in tutta sicurezza e per non mettere a rischio contagio i parenti, soprattutto i più anziani. Così nelle ultime ore in tutte le farmacie del capoluogo pugliese si possono osservare lunghe code e attese per il risultato che mediamente superano i 30 minuti.

La parola d’ordine è quindi prevenzione. Oltre al sistema ufficiale monitorato dall’Asl sono numerosi quelli che scelgono gli auto-test, che però non sono validi per il tracciamento e devono essere convalidati dal tampone. In parallelo crescono le prenotazioni per i molecolari in via privata che sono più costosi rispetto al tampone antigenico che si aggira intorno ai 15 euro.

Nelle ultime ore la Regione Puglia ha pubblicato l’ennesimo report che confronta la situazione della pandemia dal 23 dicembre 2020 ai dati più recenti del 23 dicembre 2021: rispetto ad un’anno fa le persone ricoverate in terapia intensiva sono diminuite dell’84% (passando da 172 a 26). Ennesima conferma dell’effetto vaccino e del calo dell’ospedalizzazione (immagine in basso).

A Bari e provincia sono oltre 11.500 dosi somministrate ieri, più di 41mila nei primi tre giorni della settimana. Resta alto il livello di attività dei centri vaccinali anti-Covid del territorio, con 34.448 richiami eseguiti in 72 ore, 3.794 seconde dosi e 3.157 prime dosi. Mentre continuano le sedute dedicate ai bambini tra i 5-11 anni, oggi a Capurso e Gravina, salgono a 4.604 i piccoli che hanno già ricevuto il vaccino anti-Covid.

Ammonta invece a 367.495 il totale dei richiami eseguiti, su complessive 2 milioni e 399.840 dosi somministrate. La copertura completa della popolazione over 12 ha raggiunto il 91%, mentre quella per i richiami (over 18 con ciclo completato da almeno 5 mesi) riguarda il 58,6% dei residenti dell’intera provincia e il 63,7% nella sola città di Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.