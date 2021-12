Ci sono coppie, famiglie e tanti ragazzi. La corsa è agli ultimi acquisti e all’aperitivo, rigorosamente “di carta”, come disposto dal sindaco. L’aumento dei contagi delle ultime settimane non ha fermato la tradizione. Tutti per le strade della città per incontrare amici e familiari per lo scambio degli auguri. Mascherine? Diciamo a intermittenza. Assembramenti? Tanti, agli angoli della città e a ridosso di bar e panifici. Complice i 18 gradi dopo il freddo e la pioggia delle scorse settimane. E quindi… che vigilia sia tra tradizioni, mascherine e la voglia di tornare alla normalità.

