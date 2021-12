Ogni marinaio lo sa: per una nave, un porto è un luogo sicuro che può diventare molto pericoloso in determinate condizioni. Non sorprende, quindi, che due antiche navi risalenti al III e al XIV secolo circa siano naufragate nello stesso punto a pochi metri dalla costa di Cesarea, a oltre 1.000 anni di distanza.

Secoli dopo, gli archeologi marittimi hanno trovato i tesori che portavano fianco a fianco, come annunciato dall’Autorità per le antichità israeliane. I manufatti comprendono centinaia di monete d’argento, una gemma preziosa con una lira scolpita sulla superficie, campane di bronzo e un pesante anello d’oro recante il simbolo del ‘buon pastore’ risalente agli albori della cristianità.

“Le navi erano probabilmente ancorate nelle vicinanze e hanno fatto naufragio a causa di una tempesta”, hanno affermato Jacob Sharvit e Dror Planer della IAA Marine Archaeology Unit. “Potrebbero essere stati ancorati al largo dopo essere entrati in difficoltà, o temendo tempeste perché i marinai sanno bene che l’ormeggio in acque poco profonde e aperte al di fuori di un porto è pericoloso e soggetto a disastri”. Gli archeologi hanno trovato molti pezzi delle navi, tra cui un’ancora di metallo rotta, chiodi di bronzo, un pezzo di scafo e alcuni tubi. La nave più moderna trasportava un tesoro di circa 560 monete del periodo mamelucco. Sono state trovate anche monete, sia in bronzo che in argento, associate alla nave precedente, che hanno rivelato anche alcuni oggetti personali probabilmente appartenuti ai suoi passeggeri: una statuina di aquila, un’altra statuina a forma di ballerino che indossa una maschera comica e ceramichei. Forse il ritrovamento più straordinario però è stato l’anello d’oro. A forma di ottagono, l’anello portava una pietra verde con inciso un giovane pastore avvolto in una tunica. Il “buon pastore” è una delle prime espressioni per riferirsi a Gesù, usata più volte nei Vangeli. “Io sono il buon pastore”, recita un versetto in Giovanni. “Il buon pastore dà la vita per le pecore”. Cesarea, fu sede di un’importante comunità paleocristiana ed è citata più volte nel Nuovo Testamento. Tra gli altri, il centurione romano Cornelio sarebbe stato battezzato qui dall’apostolo Pietro (Atti 10:10).”Questo è stato il primo caso di accettazione di un non ebreo nella comunità cristiana “, ha detto Sharvit. “Da qui, la religione cristiana ha cominciato a diffondersi in tutto il mondo”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.