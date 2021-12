Alcuni voli intercontinentali verranno cancellati durante il periodo natalizio. La ragione? Presto spiegata: un certo numero di piloti ha riferito di essersi ammalato a Lufthansa. Dal 23 al 26 dicembre il focus principale sarà sui collegamenti attraverso il Nord Atlantico, sui quali entro domenica dovrebbero essere cancellati un totale di sei voli a lungo raggio. È in questa zona di traffico che i passeggeri possono essere riprenotati più facilmente. Cancellato anche il volo di ritorno per il Giappone.

“Abbiamo programmato con una riserva molto grande. Ma questo non è abbastanza per il tasso di malattia estremamente alto”, ha affermato un portavoce di Lufthansa. Lufthansa non è sola a soffrire della carenza di personale. Anche la compagnia aerea scandinava SAS ha annunciato di dover cancellare i voli. Martedì, SAS ha cancellato poco più di 30 voli in Svezia, Danimarca e Norvegia. Mercoledì, SAS ha cancellato nove partenze da Arlanda, comprese Parigi, Oslo e Malmö. Giovedì sono cancellate quattro partenze da Arlanda. Abbiamo un aumento generale dei congedi per malattia proprio come nel resto della società con il personale che è malato o ha qualcuno in famiglia che è malato, e questa è la spiegazione “, afferma Freja Annamatz, responsabile stampa di SAS.

