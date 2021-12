Il Consiglio regionale pugliese, alle 4 di questa mattina, dopo 15 ore di discussione, ha approvato a maggioranza, con 31 voti favorevoli e 15 contrari, la manovra finanziaria. Complessivamente, sono 86 gli articoli approvati, tra quelli originari ed emendamenti.

C’è stata battaglia in Aula sui 10 milioni di euro da assegnare ai Consorzi di bonifica, con uno scontro verbale tra il consigliere del Pd Fabiano Amati, contrario allo stanziamento perché ritiene i Consorzi dei “carrozzoni vergognosi”, e l’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia che ha difeso il finanziamento parlando di “progressi” fatti nella gestione degli enti.

Resta invariata la pressione fiscale e arriva una infornata di 900 assunzioni. Aumenta di 10 milioni il fondo per i trasporti e vengono stanziati 300mila euro all’anno per i prossimi tre anni per l’assistenza legale ai risparmiatori e azionisti danneggiati dalle banche del territorio. Il riferimento implicito è alla Popolare di Bari. Sei emendamenti presentati dalla Lega sono stati approvati. Su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, è stato approvato all’unanimità un emendamento che avoca alla competenza regionale le funzioni amministrative in materia di valutazione ambientale assegnate alle Province relativamente ai progetti finanziati dal Pnrr.

Stanziati 300mila euro per i Carnevali storici delle città di Putignano, Manfredonia e Massafra. Con un emendamento del consigliere Metallo (Pd) è stato aggiunto anche il carnevale di Gallipoli. Modificata la legge regionale in materia di recupero dei sottotetti e seminterrati, in particolare nella parte relativa ai mutamenti di destinazione d’uso. Potranno essere realizzati gli interventi previsti dai piani di lottizzazione approvati e convenzionati entro la data di entrata in vigore della legge. L’emendamento, presentato dall’opposizione, è stato approvato a maggioranza con voto segreto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.