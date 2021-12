Chiedono una migliore viabilità e più manutenzione i residenti di San Girolamo nella loro “letterina” a Babbo Natale. “Nel 2022 – scrive Antonio Cavalluzzi, del gruppo Vivere la Voce di San Girolamo – Fesca – mi piacerebbe vedere risolti alcuni problemi cronici di viabilità del quartiere. Vorrei una rotatoria su strada San Girolamo angolo via Costa, l’apertura di via Sasso all’intersezione con strada San Girolamo, l’eliminazione di vari restringimenti su strada San Girolamo. Vorrei che venga data una dignità a due strade importanti del quartiere come via Leoncavallo e De Fano prive di marciapiedi, buie, che si allargano alle minime piogge, dove ci sono restringimenti atavici e asfalto risalente al 1990, ormai rappezzato fino all’inverosimile”.

Non manca una riflessione sul nuovo waterfront. “Un deserto di inverno, terra di atti di vandalismo – continua Cavalluzzi – manca la manutenzione. Ci sono le luci rotte da mesi ormai. Non sono mai state cambiate. Ma noi ripetiamo sempre le stesse cose. Nessuno ci ascolta”.

