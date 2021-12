Il 2021 del Bari si è concluso con una bella vittoria contro il Potenza per 2-0 e il consolidamento del primato in classifica. Il girone C di Serie C vede i biancorossi a quota 44 punti a +7 dal Monopoli e a +9 dall’Avellino.

L’anno che sta per volgere al termine però non è stato sempre portatore di buone notizie per i galletti. La scorsa stagione li ha visti precipitare in campionato dopo il buon avvio e qualificarsi ai playoff promozione solo nelle battute finali.

Playoff poi falliti contro la modesta Feralpisalò che ha battuto i biancorossi nel doppio scontro. 1-0 all’andata per i lombardi e 0-0 al ritorno fra le mura amiche del San Nicola.

Dopo le proteste da parte dei tifosi, la società ha deciso di puntare su Michele Mignani per la panchina e Ciro Polito per la posizione di direttore sportivo. I nuovi arrivi sono stati una scelta più che azzeccata, Mignani ha dato vita ad una nuova squadra, nonostante il focolaio di covid che ha colpito i biancorossi in estate, e Polito ha rinforzato i reparti più a rischio con nuovi giocatori d’esperienza.

La nuova stagione, dopo un inizio traballante, ha portato il Bari a vincere quasi tutti i match più importanti compresi i numerosi derby, divenendo subito la capolista del girone. Da lì la squadra di Mignani non si è mai mossa, arrivando al giro di boa con un buon vantaggio sulle inseguitrici, permettendo a tutti di affrontare il 2022 con più tranquillità.

Il nuovo anno vedrà il Bari lottare per mantenere il primato e raggiungere nuovamente la Serie B dopo gli anni di purgatorio passati fra Serie C e D. Le difficoltà sono numerose e gli avversari gridano vendetta, ma i biancorossi non hanno intenzione di mollare.

“Non importa l’avversario che affrontiamo ogni domenica – ha ribadito più volte Mignani – noi scenderemo in campo per raggiungere il nostro unico obiettivo”. Le parole del mister si concretizzano di settimana in settimana e i biancorossi sono meritatamente in vetta.

Il primo ostacolo verrà affrontato a febbraio, dopo cinque incontri abbordabili ma da non sottovalutare, e vedrà i galletti in casa del Monopoli. Primo derby del nuovo anno e prima rivincita per gli avversari.

Da lì in poi il Bari incontrerà avversari forti e vogliosi di riscatto come Turris, Foggia e Catanzaro. Il girone di ritorno non sarà facile per i ragazzi di Mignani, ma l’obiettivo è assolutamente alla loro portata. (foto ssc bari)

