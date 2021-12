Il sindaco di Bari Antonio Decaro è il più amato di Italia, insieme al ministro della Salute Roberto Speranza che guida la classifica dei ministri e al presidente della Regione Veneto Luca Zaia che guida la classifica dei governatori. Lo rivela il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210.

Speranza, seppur in calo dello 0,5% rispetto alla rilevazione precedente, si conferma in prima posizione con il 52,7%. Medaglia d’argento tra i ministri Daniele Franco (Economia) con il 51,8%. Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, si piazza in terza posizione con il 50,9%. Quarta (50,8%) Marta Cartabia, titolare della Giustizia. In quinta posizione a pari merito i ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetto, e degli Esteri, Luigi Di Maio con il 50,6%.

Luca Zaia vince la classifica dei presidenti di Regione con il 67,1%. In seconda posizione il Governatore della Capania Vincenzo De Luca con il 62,9%. Medaglia di bronzo per Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) con il 62,4%. Al quarto posto si piazzano con il 55,8% Giovanni Toti, presidente della Liguria, Nicola Zingaretti, Lazio, e Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia. Sesto Christian Solinas, Sardegna, con il 52,7%.

Tra i sindaci primo Antonio Decaro, Bari, con il 63,4%, seguito da Luigi Brugnaro (Venezia) con il 62,7%, da Giorgio Gori (Bergamo) e Dario Nardella (Firenze) con il 61,3%, da Giuseppe Sala (Milano) e Gaetano Manfredi (Napoli) con il 58,7%. Al settimo posto il neo-sindaco di Roma Roberto Gualtieri con il 57,9%.

