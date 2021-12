“A Babbo Natale chiederei per la mia città un Natale sereno e un nuovo anno finalmente libero dalla paura del contagio e della malattia”. Abbiamo chiesto al sindaco Antonio Decaro di scrivere una “letterina” a Babbo Natale e il suo è un augurio pieno di speranza.

“Questi ultimi due anni sono stati influenzati fortemente dalla pandemia che inevitabilmente ha condizionato la vita di tutti: cittadini, istituzioni, attività economiche e imprese. Abbiamo dovuto imparare a vivere in un nuovo modo – dice Decaro – e abbiamo dovuto fare delle scelte, non sempre facili. Ma per tanti aspetti ci siamo riscoperti una comunità unita e solidale che ha saputo tendere la mano a chi è rimasto indietro”.

“Se potessi davvero scrivere a Babbo Natale – prosegue – gli chiederei di portare un dono speciale a tutti i cittadini baresi che in questi mesi hanno dimostrato grande coraggio e responsabilità aderendo in massa alla campagna vaccinale, anche con l’obiettivo di proteggere le persone più fragili, e a coloro i quali hanno subito gli effetti più pesanti della pandemia in corso. Per tutto il resto credo sia dovere del sindaco e dell’amministrazione fare tutto il possibile per affrontare tutti i problemi ancora irrisolti”.

“I prossimi mesi saranno determinanti per il futuro della città: ci sono le opere da progettare a valere sui fondi del PNRR, quelle già avviate e da completare, come pure i servizi da mettere a sistema, dai rifiuti al trasporto urbano, fino alla digitalizzazione di alcune procedure amministrative. C’è una città, la nostra, che deve finalmente ripartire e imboccare senza paura la strada del futuro”, conclude così il sindaco la sua “lettera” speciale a Babbo Natale.

