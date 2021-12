Ma chi è il panzone barbuto che nella notte tra il 24 e il 25 dicembre porta i doni dal camino? Nella storia di Babbo Natale c’è un misto di tradizioni pagane e cristiane. Per qualcuno è legato alla figura di Odino. Secondo la mitologia germanica e norrena, la notte del solstizio d’inverno il capo degli dei scendeva tra i comuni mortali a portare la la stagione fredda. I bambini erano soliti cercare di placare la sua ira lasciando gli stivali vicino al camino con paglia, carote o zucchero per sfamare il suo cavallo. Il Dio della saggezza, intenerito, lasciava in cambio regali o dolciumi.

Secondo la cristianità, Babbo Natale si rifà alla figura di San Nicola di Myra, il santo protettore dei bambini, i marinai e le persone in disgrazia. Si dice che il santo abbia riportato in vita 25 bambini, evento che lo rese un modello per la creazione di Santa Claus. La leggenda che rese famoso San Nicola ha origine nel racconto del greco Michele Archimandrita: un nobiluomo caduto in disgrazia era disperato perché non aveva la dote per far sposare le tre figlie. Impietositosi dalla situazione, il santo decise di lanciare attraverso la finestra tre sacchi di monete in tre notti. Tutto andò come sperato ad eccezione della terza notte, quando la finestra venne chiusa dalla governante. Il Santo, deciso a perseverare nell’impresa, si arrampicò sul tetto e calò nel camino il sacco di denari, che andarono a finire in una delle calze appese ad asciugare sulla mensola.

Altre fonti narrano invece di come San Nicola calasse del cibo nei camini delle famiglie meno abbienti. E così, dal tentativo mal riuscito di San Nicola di restare anonimo, nasce la tradizione natalizia di lasciare di nascosto dei doni sotto l’albero nella notte di Natale.

Molte storie vedono Babbo Natale vestito con la sua famosa veste rossa, nonostante venga spesso rappresentato in altri abiti. La divisa rossa ha origine a Boston nel 1885, a seguito dell’illustrazione di alcune cartoline di Natale ad opera del tipografo Louis Prang. Quindi, la comune credenza che sia stata la Coca Cola ad inventare il vestito rosso di Babbo Natale è sbagliata.

