La campagna vaccinale della ASL di Bari non si ferma, nemmeno nel giorno di Natale. Sono state più di 600 le vaccinazioni in tre ore eseguite questa mattina nell’hub di Sammichele di Bari, dove si è tenuto un Open day organizzato dal Dipartimento di prevenzione.

“E’ necessario dare una disponibilità solidale ai cittadini che non possono vaccinarsi durante la settimana – ha detto il direttore del Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari, Domenico Lagravinese – il nostro obiettivo è quello di vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile, specie per la fascia 30 – 55 anni, ossia tutti quei soggetti che sono più esposti e possono portare a casa il virus. L’altro aspetto – ha proseguito Lagravinese – è vaccinare i bambini sotto gli 11 anni ma anche e soprattutto i giovani dai 17 anni in poi che dal 27 dicembre – quindi durante le festività – potranno accedere agli hub per ricevere la terza somministrazione”.

La campagna vaccinale in tutta la provincia di Bari prosegue spedita e negli ultimi sette giorni ha totalizzato più di 86mila dosi erogate, di cui 2341 sono state quelle eseguite il 24 dicembre, per un totale dall’inizio della campagna ad oggi di oltre 2 milioni e 400mila somministrazioni

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.