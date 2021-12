“Da quattro anni abbiamo deciso di cambiare, di lavorare senza animali in gabbia, siamo andati via dal nostro paese per scelta. Infatti all’estero ci apprezzano molto. Così Bari è diventata la prima città italiana ad accoglierci”.

Lo racconta Manica Jata de “Il Mondo Magico. Il Circo di Natale” che, dopo un tour all’estero tra Grecia e Cipro, è a Bari fino al 30 gennaio, in Via Napoli. “Siamo molto contenti, la città ci ha accolto alla grande, ai bimbi lo spettacolo piace come ai grandi. Contiamo sulle capacità degli artisti, gli animali ci sono ma solo come ologrammi”.

Un circo moderno e senza animali dove la magia è offerta dall’olografia, una particolare tecnica ottica che garantisce una riproduzione tridimensionale e l’illusione di una presenza reale. Proprio questa tecnica è utilizzata per portare in scena gli animali: nessuna frusta, né imposizioni, né anelli di fuoco attraverso cui buttarsi, né gonnellini osceni a ridicolizzare animali inconsapevoli.

ORARIO SPETTACOLI:

SABATO, DOMENICA E FESTIVI ORE 17:30 E ORE 20:00.

GIORNI FERIALI ORE 17:30 E ORE 21:00.

VENERDI 31 DICEMBRE RIPOSO.

I GIORNI 11, 12, 18, 19, 25 E 26 GENNAIO RIPOSO.

I GIORNI 10, 13, 17, 20, 24 E 27 UNICO SPETTACOLO ORE 17:30

