Sono stati una quarantina, solo nel 2021, gli alloggi popolari occupati abusivamente nella città di Bari. Si tratta di appartamenti che si sono liberati ad esempio per trasferimento o morte dell’inquilino assegnatario e che sono stati quindi occupati abusivamente. Il Comune ha emesso già 12 determine dirigenziali, provvedimenti con i quali si richiede il rilascio dell’immobile occupato illegittimamente. Si tratta di atti propedeutici allo sgombero dell’appartamento, nel momento in cui gli inquilini decidono di non lasciare la casa popolare.

Il fenomeno a Bari nel 2021 è stabile: solo durante la prima ondata del Covid nel 2020 si è registrano un aumento delle occupazioni abusive a causa anche della riduzione dei controlli. Metà degli appartamenti occupati illegalmente si trova nel rione San Pio.

