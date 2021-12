Gianluca Maria Farinola, professore ordinario dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è stato eletto presidente della Società Chimica Italiana per il triennio 2023-2025. Un traguardo importante per l’università e per lo stesso professore che attualmente ricopre il ruolo di vice presidente e dopo un anno di affiancamento come Presidente eletto, assumerà l’incarico dal 1 gennaio 2023.

Farinola è ad oggi professore Ordinario di Chimica Organica presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dove ricopre il ruolo di Delegato del Rettore alla Ricerca ed Innovazione. Dal 2019 è Adjunct Professor presso il Department of Biomedical Engineering di Tufts University a Boston. E’ stato nominato Chemistry Europe Fellow nella classe 2018/2019. E’ stato visiting researcher presso le Università di Muenster, di Strasburgo, di Angers ed è attualmente componente della Commissione Scientifica del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR, oltre che presidente della Divisone di Chimica Organica dell’EuCheMS.

L’attività di ricerca di Gianluca Farinola, documentata da oltre 190 pubblicazioni su riviste internazionali, numerosi brevetti, capitoli di libro, oltre che presentata in più di 100 conferenze su invito nazionali ed internazionali, riguarda la sintesi di materiali innovativi e bioispirati, sostenibili, per applicazioni che spaziano dalla fotonica ed optoelettronica alla biomedicina.

La Societa’ Chimica Italiana, è un’associazione scientifica che annovera oltre tremilacinquecento iscritti. I Soci svolgono la loro attività nelle università e negli enti di ricerca, nelle scuole, nelle industrie, nei laboratori pubblici e privati di ricerca e controllo, nella libera professione.

