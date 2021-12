La storia di Santo Stefano è ben narrata negli Atti degli apostoli. Ma esiste una storia, a metà con la leggenda che si narra ai più piccoli secondo la quale, la mamma di Santo Stefano si recò ad adorare Gesù Bambino appena nato. All’epoca la donna non era però ancora diventata mamma malgrado il forte desiderio di maternità e affinché nessuno lo notasse prese un masso e lo nascose nello scialle fra le sue braccia, proprio come fosse un neonato.

Maria però scoprì subito l’inganno e disse alla donna, che si chiamava Tecia, che il suo desiderio di avere un bambino sarebbe diventato realtà e infatti la pietra che teneva fra le braccia si mutò in un bimbo. Tuttavia, Maria disse anche alla donna che suo figlio, nato da una pietra, sarebbe anche morto per via delle pietre.

Un’altra curiosità su Santo Stefano è legata alle sue reliquie, ovvero ai suoi resti umani e venerati nel culto di questo santo. Ce ne sono tantissime sparse in tutta Europa. Oltre a essere il protagonista del 26 dicembre in Italia, Stefano è anche patrono della Serbia, che però lo celebra il 9 gennaio seguendo il ritmo del calendario gregoriano.

