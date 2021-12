Giornate di festa e controlli a tappeto della Polizia Locale di Bari in applicazione delle Ordinanze del Sindaco Decaro circa il divieto di appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo oltre al divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro.

In particolare, il 24 Dicembre, oltre al venditore abusivo colto in flagranza a somministrare birra agli avventori in area demaniale e senza titolo presso il molo San Nicola, sono stati sequestrati inoltre, a carico di ignoti, diversi fuochi pirotecnici pronti ad essere posti in vendita sui banchetti già allestiti nelle zone periferiche della città.

Contenuta la quantità di fuochi artificiali posti in vendita abusivamente e sequestrati, ma accertamenti sono in corso per verificare la provenienza o i depositi della merce distribuita. Nel contrasto alla vendita di prodotti e giocattoli (privi del marchio CE) posti in vendita abusivamente sono scattati controlli nelle vie centrali della città. Circa 300 pezzi posti in vendita su area pubblica sono stati sequestrati per la successiva confisca e distruzione.

I controlli, in occasione dei festeggiamenti di fine anno, saranno potenziati con decine di pattuglie che opereranno anche in abiti civili.

Foto repertorio

