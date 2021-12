Bari si prepara a festeggiare il Capodanno. Venerdì 31 dicembre, dopo la pausa obbligata dello scorso anno (e sotto stretta osservanza dei protocolli anti Covid-19) torna infatti il grande Capodanno di Canale 5, inizialmente programmato in piazza Libertà e poi spostato nella cornice del Teatro Petruzzelli.

In platea, stando all’ultimo sopralluogo svolto in mattinata, dovrebbero esserci 1.200 persone. Come anticipato nei giorni scorsi a condurre la serata, Federica Panicucci, indiscussa regina della notte di San Silvestro firmata Mediaset, con la partecipazione speciale di Al Bano, uno dei cantautori italiani più famosi nel mondo, e quella straordinaria di Pio e Amedeo, duo comico made in Foggia.

Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli artisti che nell’ultima stagione hanno dominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming. Il cast, dunque, è formato da Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Ricardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade e Michele Zarrillo.

La serata sarà trasmessa a partire dalle 21 in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.

Foto repertorio

