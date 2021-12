Sono iniziate oggi pomeriggio le prime somministrazioni per i ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni con patologie seguiti dai centri specialistici dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII e del Policlinico di Bari. A 142 piccoli pazienti ad altissima vulnerabilità è stata già somministrata la terza dose.

La control room del Policlinico di Bari, coordinata dal prof. Silvio Tafuri, ha predisposto un calendario vaccinale programmando circa 100 somministrazioni al giorno negli ambulatori vaccinali del Policlinico.

Sono in tutto 664 i soggetti di età compresa tra 12 e 17 anni seguiti dai centri specialistici di cura ospedalieri. Nei prossimi giorni si proseguirà nella somministrazione delle terze dosi ai 522 pazienti pediatrici fragili rimanenti: si tratta di minori affetti da diabete, disabilità, malattie circolatorie, polmonari, metaboliche e neurologiche, insufficienza renale, pazienti oncologici, trapiantati, autoimmuni. In particolare 344 hanno effettuato la seconda dose da più di 4 mesi e per loro è raccomandata la massima priorità.

“L’organizzazione ormai rodata delle vaccinazioni da parte del Policlinico di Bari ci ha consentito, non appena ricevuta la circolare ministeriale, di convocare in tempi rapidi i pazienti seguiti dai centri specialistici ospedalieri e di procedere subito alla somministrazione della terza dose. Si tratta di soggetti con la massima priorità perché pazienti pediatrici con fragilità. Esattamente un anno fa venivano somministrati per la prima volta i vaccini, adesso abbiamo uno scudo importante per la lotta al Covid a cui non possiamo rinunciare: occorre, però, continuare a sensibilizzare tutti coloro che ci circondano a vaccinarsi perché con il vaccino proteggiamo non solo noi stessi, ma anche gli altri e soprattutto i più fragili”, commenta il direttore generale del Policlinico di Bari

