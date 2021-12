Sciopero congelato per il Palace Hotel di Bari, nei prossimi giorni sarà convocata una task force alla presenza di tutti i soggetti coinvolti nella vertenza. Obiettivo, salvare gli 88 dipendenti che rischiano il posto di lavoro.

Questo pomeriggio si è tenuto un incontro tra il sindaco di Bari, Antonio Decaro e i sindacati, nel corso del quale c’è stata una sorta di mediazione che ha portato a sostenere la richiesta di una task force regionale per monitorare l’andamento della trattativa.

Lo sciopero era stato proclamato lo scorso 22 dicembre dai sindacati per via della situazione riguardante gli 88 dipendenti della Società Palace eventi srl a rischio posto di lavoro dopo la decisione del Tribunale che ha disposto che il prossimo 18 gennaio 2022, la Società Palace Eventi srl dovrà sgomberare l’immobile di Bari di via lombardi 1.

