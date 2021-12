Partono oggi, anche in Puglia, le prenotazioni per la terza dose di vaccino anticovid ai ragazzi nella fascia d’età 16-17 anni. Così come autorizzato dal commissario straordinario per l’emergenza covid, a ricevere la dose ‘booster’ potranno essere anche tutti i soggetti della fascia di età tra i 12 e i 15 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti/preesistenti.

La somministrazione, come ricorda il Dipartimento regionale Promozione Salute potrà avvenire negli hub vaccinali, previa prenotazione sul sito la Puglia ti vaccina; il servizio farmacup; i CUP; Nello studio del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; Nei centri specialistici di cura per tutti i pazienti con elevata fragilità; nelle Farmacie.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.