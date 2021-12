Questa sera a Palese, nel Municipio 5, una donna di poco più di 40 anni è stata accoltellata dall’ex compagno. Che è poi fuggito. Pare che i due si stessero separando: l’uomo avrebbe raggiunto la donna in un appartamento dove si era trasferita e l’avrebbe aggredita. Per poi fuggire. La donna è stata trasportata di urgenza al Di Venere: le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Foto repertorio

