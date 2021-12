“Stamane, ancora un’udienza penale del processo della Banca Popolare di Bari in un padiglione della Fiera del Levante. Un luogo estraneo alla Giustizia, che lo Stato acquisisce (a caro prezzo), essendo l’edilizia giudiziaria a Bari devastata! Egualmente è da dirsi per la sanità, visto che altro adiacente stand, sempre in Fiera, è oggi acquisito come hub vaccinale. Lunghe code e poi lunghe attese, lontani da ospedali e case di cura che dovrebbero essere i luoghi deputati a curare i cittadini”. Tuona così Giuseppe Carrieri, presidente associazione Bari Eco City.

“Tutto intorno – prosegue Carrieri – degrado e sporcizia a ricordare come la Fiera sia stata totalmente abbandonata da Regione e Comune di Bari. Siamo ormai abituati a tutto: a veder amministrare giustizia in padiglioni fieristici, a veder curare le persone (in fila) in qualche stand, a vedere immobili storici e di prestigio degradati, immersi nella sporcizia e destinati a tutt’altre funzioni rispetto a quelle cui erano stati (lodevolmente) costruiti” – ha aggiunto sottolineando che ormai solo in pochi “segnalano e protestano, forse gli altri consapevoli che tanto nulla mai potrá cambiare”.

Ma Bari Eco City non ci sta, per questa ragione, ha aggiunto infine Carrieri “lancia un appello per la riqualificazione e il rilancio del quartiere fieristico. Per la pronta realizzazione di nuovi uffici giudiziari. Per l’adeguamento delle strutture sanitarie alle emergenze di questo tempo” – ha concuso.

