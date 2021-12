“Capisco che il quartiere Libertà non interessa a nessuno, considerato di secondo ordine, ma voglio anche ricordarle che in quella zona ci viviamo noi, i suoi cittadini”. Tramite queste parole, una cittadina barese, scrive una lettera aperta al sindaco, Antonio Decaro, per rimarcare la situazione di degrado in cui versa da tempo il rione Libertà.

Grazie al video girato dalla signora, e postato sui social, è possibile vedere le condizioni del manto stradale, dissestato e rovinato in più punti, lasciato a sé stesso e pericoloso per chiunque.

“In via Ravanas c’erano dei lavori piuttosto impegnativi. Scavi per sistemare non so quali condutture. Sono tornata per Natale, i lavori sono terminati e quello nel video è lo stato della strada”.

Le immagini sono chiare, la strada è sconnessa in diversi punti e i tombini non a livello rispetto al manto stradale. Diverse vie versano in condizioni similari e i cittadini chiedono aiuto.

“Voglio ricordarle la teoria delle finestre rotte, uno di quegli esperimenti sociali che dimostrano quanto il lasciarlo andare a se stesso (il quartiere n.d.r) non sia, adesso che la città di Bari è conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza, un buon investimento”.

