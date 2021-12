Una multinazionale turca investe nel Politecnico di Bari. Parliamo della “Martur Fompa International”, azienda leader di settore fornitrice di grandi marchi automobilistici con sede centrale in Turchia e altri centri in Germania, Francia, Romania, Russia, Polonia, Algeria, Marocco e Italia vanta una storia relativamente recente ed in continua espansione.

La società, fondata nel 1983 a Bursa, città industriale dell’Anatolia occidentale a sud di Istambul, si occupa in particolare della produzione di schiuma riempitiva per il settore automobilistico. Nel 1991, l’azienda si dota di un centro studi per progettazione e test su sedute per auto, la produzione si diversifica nel 1993 con la nascita del centro di produzione tessile per autoveicoli e nel 2001 con quello dedicato alla produzione di parti di rifinitura. E’ allora che l’azienda, ormai matura per il grande passo, varca i confini nazionali nel 2003 per approdare in Italia, dove incontra la Puglia e nello specifico il Politecnico di Bari.

L’ateneo pugliese già da tempo collabora con grandi aziende su scala internazionale. Ed è proprio al Politecnico, con la intermediazione strategica della Regione Puglia, che Martur Italy si è rivolto per costruire un percorso di collaborazione scientifica duraturo. A tale richiesta il Poliba non si è fatto attendere e ha concesso, in comodato d’uso, adeguati spazi alla Martur Italy per la realizzazione di un “Ufficio di Ricerca & Design”. Si tratta della “Palazzina Sud”, presso il plesso di edifici del Poliba di Bari-Japigia, già sede dell’ex Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale.

Tale insediamento ha dato l’avvio al primo progetto in comune: un contratto per consulenza tecnico-scientifica per la ricerca e sviluppo di “Meccanismi innovativi per sedili auto ad elevata sicurezza e confort”. Il progetto, del valore di 340 mila euro, è stato presentato dalla Martur Italy alla Regione Puglia per accedere al finanziamento (Programma Operativo FESR 2014-2020 – obiettivo convergenza) e si svilupperà presso la sede della Martur e i laboratori, allocati nella sede di Bari-Japigia del Politecnico.

Il progetto, nello specifico, si divide in sei Work Package e mira alla ricerca, sviluppo e validazione di un processo avanzato per la produzione di meccanismi innovativi per sedili ad elevata sicurezza e comfort per autovetture e camion. Il progetto vede impegnati docenti e ricercatori del settore di Tecnologie e sistemi di Lavorazioni del Dipartimento di Meccanica, Management e Matematica (DMMM) e alcuni docenti del settore di Automazione del dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informatica (DEI). Referente del progetto da parte Politecnico è il prof. Giuseppe Casalino (DMMM). Gli accordi (sede e progetto di consulenza), previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione del Poliba, sono stati sottoscritti dal Rettore, Francesco Cupertino e dal legale rappresentante di Martur Italy, Yalçin Turcher.

Tali tasselli costituiscono i primi passi per lo sviluppo, a Bari, di un grande centro di ricerca per la progettazione e fabbricazione di componenti per sedili e applicazioni nel campo automotive dell’azienda. Intanto, per favorire studi e applicazioni del progetto, “Meccanismi innovativi per sedili auto ad elevata sicurezza e confort” sono stati assunti 10 ingegneri, coordinati dall’ingegner Emanuele Pastoressa (laureato presso il Poliba).

Il programma di collaborazione, Martur Italy-Poliba prevede l’assunzione presso il centro di ricerca di altri 15 ingegneri altamente specializzati entro il 2022, lo sviluppo di progetti ad alto contenuto tecnologico, l’opportunità di stage e tirocini in un contesto internazionale per gli studenti e i neolaureati del Politecnico. Tali azioni sinergiche di collaborazione scientifica potrebbero costituire utili basi dell’azienda per favorire la creazione di una sede complementare di produzione in Puglia in un prossimo futuro.

