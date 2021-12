E’ tempo di bilanci per il Comune di Bari. Tra gli accertamenti del 2021 ci sono quelli relativi alle entrate nelle casse dell’amministrazione cittadina per le sanzioni al “Codice della Strada” come previsto dall’articolo 208.

Nel capoluogo pugliese dal primo gennaio 2021 al 30 novembre 2021 (quindi senza il conteggio del mese di dicembre) la polizia locale ha effettuato 159.271 multe, con un importo complessivo di 12.263.689 euro. Una cifra rilevante – considerati i 7.225 verbali rilasciati nel solo mese di novembre 2021 – ma che dimostra un progressivo calo delle multe negli ultimi anni a causa della pandemia. O forse anche grazie ad un comportamento più corretto da parte degli automobilisti baresi, dalla doppia fila e al mancato rispetto dei semafori.

Infatti a Bari si registra una diminuzione delle sanzioni dal 2018 ad oggi: -30,7%. Lo si può osservare dai dati rilasciati dalla polizia locale, con firma digitale del comandate Michele Palumbo. Come detto nel 2021 sono stati superati i 12 milioni (senza il conteggio di dicembre ancora in corso) tra zone rosse e limitazioni. Nel 2020 il Comune aveva incassato 15 milioni di euro (con 180.687 multe) nonostante il lungo lockdown. Introiti di molto inferiori a quelli del 2019 con 19 milioni di euro (222.725 sanzioni) e nel 2018 con 18milioni di euro (229.876 verbali).

Nel dettaglio: 2021 – incasso 12.263.689,38 euro / multe 159.271

2020 – incasso 15.395.166,47 / multe 180.687

2019 – incasso 19.380.057,43 / multe 222.725

2018 – incasso 18.164.663,63 / multe 229.876

