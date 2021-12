Omicidio questa sera a Foggia. in via Lucera. La vittima si chiamava Pietro Russo, aveva 32 anni ed era foggiano, con alcuni precedenti penali per reati contro il patrimonio, come furti in abitazione.

Il 32enne è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco sull’uscio della propria abitazione. A dare l’allarme e chiamare i soccorsi sarebbe stato un parente della vittima. Sull’asfalto i carabinieri hanno repertato almeno 7 bossoli di pistola, il cui calibro è ancora da accertare. Il cadavere è stato trovato riverso nella parte interna dell’abitazione. Gli investigatori non escludono che la vittima possa aver aperto la porta al killer.

