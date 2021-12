La Puglia è in prima fila per la campagna vaccinale. La regione è infatti seconda in Italia per la percentuale di copertura delle vaccinazioni anticovid in età pediatrica, con il 7.4%, (+2% rispetto a media italiana). Il 36% dei pugliesi vaccinabili ha ricevuto la terza dose (+3.7% rispetto alla media italiana. Ha completato il ciclo primario l’82% dei pugliesi (+2.1% rispetto alla media italiana).

Nel Barese sono quasi 6mila le somministrazioni assicurate finora ai bambini nella fascia di età 5- 11 anni. La ASL da oggi fino al 5 gennaio ha organizzato sette giornate a sportello per incentivare le vaccinazioni in favore dei bambini. Un impulso alla protezione dei più piccoli per fare in modo che dopo le festività le attività didattiche siano in massima sicurezza. Lo conferma il direttore generale della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce.

“La priorità ora è andare veloci, accelerare i tempi delle somministrazioni per i bambini – spiega Sanguedolce – gli open day daranno maggiori possibilità alle famiglie per vaccinare i propri figli in tempo per mettere la scuola in sicurezza”. Intanto continuano le somministrazioni scuola per scuola programmate dal Dipartimento di prevenzione e prosegue in parallelo la campagna vaccinale a cura dei pediatri di Libera scelta, la ASL ha deciso dunque di potenziare ulteriormente l’offerta vaccinale per le famiglie predisponendo open day pediatrici negli hub di Mola, Triggiano, Molfetta e in una sede scolastica a Conversano. Il calendario è disponibile sui canali social della ASL e sul portale aziendale.

La programmazione delle giornate a sportello proseguirà anche a gennaio. Questa mattina nella sede del distretto di Bari a Japigia sono state eseguite 133 somministrazioni a cura dei pediatri e nel pomeriggio in via Fani altri 6 pediatri effettueranno 120 iniezioni ai propri pazienti dalle 15 alle 19. Domani il distretto di Bari distribuirà altri vaccini ai pediatri che eseguiranno le somministrazioni nei propri studi. Nelle ultime 24 ore sono state erogate nei punti vaccinali territoriali complessivamente 14.066 dosi, di cui 11.627 richiami, 1214 seconde e 1225 prime dosi. Nella città di Bari la copertura con terza dose dei soggetti over 18 vaccinati da almeno 5 mesi è al 64 per cento e sfiora il 60 per cento nel resto della provincia.

Foto repertorio

