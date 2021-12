Sono stati 530 i bambini dai 5 agli 11 anni vaccinati a Mola nel primo giorno di Open day organizzato dalla Asl di Bari. Lo comunica il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna. “Gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e i volontari – spiega il sindaco – hanno dovuto affrontare una situazione complessa a causa dell’alto afflusso di persone da tutta la provincia di Bari”. I disagi, come raccontato questa mattina da Borderline24 sono stati tanti ed è stata difficile la gestione della mattinata.

“Questo – prosegue il sindaco – ha provocato disagi anche a causa (devo dirlo) della ineducazione di qualche sparuta minoranza impaziente che non comprende la necessità di adottare comportamenti responsabili in questi contesti. Detto ciò, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione una struttura allestita durante la vigilia di Natale da volontari speciali. Lo abbiamo fatto – prosegue Colonna – per sostenere la vaccinazione della popolazione studentesca molese in età pediatrica, in collaborazione con le scuole che hanno avvisato le famiglie con apposite circolari.

Sentita la Asl di Bari, abbiamo definito che le giornate del 30 dicembre, 4 e 5 gennaio saranno riservate esclusivamente ai bimbi residenti a Mola”.

