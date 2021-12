La Puglia si prepara ai saldi invernali. A partire da mercoledì 5 gennaio partiranno gli sconti tanto attesi dai cittadini. La Regione, in vista dell’avvio dei salti ha effettuato alcune precisazioni alle attività commerciali.

In particolare queste ultime dovranno dare comunicazioni almeno 5 giorni prima allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) fornendo l’elenco dei prodotti a saldo, la modalità di vendita (separata da altri prodotti non soggetti a saldo) e l’indirizzo della sede dell’attività. Al momento resta confermata la data del termine dei saldi al 28 febbraio.

