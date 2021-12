A Bari, a Poggiofranco, arriva un nuovo McDonald’s. Sarà situato nello specifico in via Tangenziale Circonvallazione per Statale Adriatica 16. L’inaugurazione è prevista per l’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre.

Si tratta di una struttura che rispetto alle due sedi cittadine ha una serie di novità. Al suo interno lavoreranno circa 70 persone e sarà dotato di 189 posti tra interno ed esterno. La nuova sede sarà completa di corsia McCafè. Il ristorante si sta preparando per accogliere e servire i clienti in sala e all’esterno, nel dehors, dalle ore 6 alle ore 2 di notte dalla domenica al giovedì e fino alle 4 del mattino il venerdì e il sabato.

Negli stessi orari sarà possibile usufruire del servizio di asporto. Al momento, anche in vista dell’emergenza sanitaria, gli ingressi nel ristorante saranno contingentati e i prodotti saranno consegnati in modalità contactless dal personale. Le ordinazioni potranno avvenire in autonomia ai kiosk, per questi ultimi il McDonald’s ha messo in atto procedure straordinarie di pulizia e igienizzazione. Le ordinazioni, come di consueto, si potranno effettuare anche in cassa.

Novità, rispetto alle due sedi cittadine, sarà il servizio McDrive. Questo sarà operativo dal lunedì alla domenica a partire dalle 6 del mattino sino a mezzanotte. Anche in questo caso è prevista la massima sicurezza: gli ordini saranno effettuati tramite interfono e la consegna del pasto avverrà attraverso il finestrino della propria auto, senza il contatto diretto tra personale e clienti. Eventuali cambiamenti su modalità di accesso e orari potrebbero avvenire in base alle disposizioni locali previste per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

