Si comunica che sono esauriti i biglietti per allo spettacolo televisivo “Capodanno in musica”, organizzato da Mediaset e Radio Norba, che si terrà il 31 dicembre nel Teatro Petruzzelli e che sarà trasmesso in diretta televisiva su Canale 5.

La prenotazione come da indicazioni è stata resa disponibile dalle ore 10.30 di questa mattina. Si ricordano di seguito le istruzioni utili per partecipare alla serata del 31 dicembre:

l’accesso al teatro sarà consentito a partire dalle ore 19.15

per motivi organizzativi la chiusura delle porte avverrà inderogabilmente alle ore 20.15: a chiunque si presenti successivamente non sarà garantito l’accesso

lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.45 e terminerà circa alle ore 01.00

sarà possibile accedere solo ed esclusivamente muniti di green pass rafforzato; non saranno consentite esenzioni né per fasce d’età, né a fronte di certificazione medica di esenzione

per l’intera durata dello spettacolo sarà obbligatorio indossare la mascherina ffp2

non sarà consentito introdurre nel teatro alcun tipo di alimento o bevanda

con la partecipazione all’evento gli spettatori accettano tacitamente tutte le clausole legate ai diritti di privacy concedendo ogni più ampia liberatoria legata alla ripresa televisiva, per se stessi e/o per i partecipanti per i quali si effettua la prenotazione

una volta effettuata la prenotazione, con la conferma della stessa saranno fornite informazioni aggiuntive in materia di normativa anti-covid e direttive da rispettare durante lo svolgimento dello spettacolo.

Nel caso in cui dovesse essere ridotta la capienza all’interno del teatro, per disposizioni sanitarie, saranno garantiti i posti a sedere, in ordine cronologica di prenotazione.

Per qualsiasi richiesta o informazione aggiuntiva è possibile inviare una mail all’indirizzo capodannobari@comune.bari.it.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.